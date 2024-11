Die Innenstadt soll leuchten: 50 Platanen wollen das Citymanagement und die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ in diesem Jahr passend zur Weihnachtszeit wieder mit Lichtern ausstatten. Ein großer Weihnachtsbaum für die Fußgängerzone ist ebenfalls schon ausgesucht. Alexander Heß, Leiter des Citymanagements, erklärt, was es für den Erfolg der Aktion braucht.

Bei der Weihnachtsbaumdeko bleibt Kaiserslautern