180 Kugeln und Sterne schmücken eines der beliebtesten Kaiserslauterer Fotomotive der Vorweihnachtszeit: den Weihnachtsbaum in der Fußgängerzone, Ecke Marktstraße/Fackelstraße.

Neun Meter hoch ist der diesjährige Baum, der nach Angaben der Stadtverwaltung aus Kaiserslautern stammt und von der Stadtbildpflege gefällt, abgeholt und in der Innenstadt aufgestellt wurde. Das Schmücken übernahm die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“. Mit seinen Kugeln, Sternen und mehreren Lichterketten erstrahlt der Baum nun in voller Pracht. Laut Verwaltung ist er zum ersten Mal seit vielen Jahren von Kopf bis Fuß geschmückt. „Der perfekte Platz für ein weihnachtliches Selfie mit den besten Grüßen aus Kaiserslautern“, schreibt die Verwaltung.