Wie jedes Jahr brannten am „Weihnachtsbaum“ an der Ecke Leipziger/Stresemann/Sickingerstraße 250 LED-Lichter und hüllten den Baum in weihnachtlichen Glanz, wie Stadtratsmitglied Jörg Harz erzählt. Seit Sonntag sei der Baum dunkel geblieben, kein Licht habe mehr geleuchtet. Er habe zuerst an einen technischen Defekt gedacht, habe dann aber festgestellt, dass alle fünf Lichterketten zerschnitten worden seien.

Damit werde ehrenamtliches Engagement mit Füßen getreten, ärgert sich Jörg Harz. Da in diesem Jahr die Feuerwehr wegen der Corona Pandemie die Lichterketten nicht haben anbringen können, sei der erste Vorsitzende des Bürgervereins Bännjerrück/Karl-Pfaff-Siedlung, Helmut Schmidt, auf die Idee gekommen, bei Bürgermeisterin Beate Kimmel zu fragen, ob die Stadtbildpflege einspringen könne. „Die Zusage kam prompt“, berichtet Harz. Nun ist alles kaputt. Durch die Zerstörungswut sei ihm ein materieller Schaden von 300 Euro entstanden. Er habe umgehend Strafanzeige bei der Polizei gestellt und werde eine Belohnung von 100 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, zur Verfügung stellen.