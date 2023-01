Tausende Nordmanntannen, Edeltannen und Blaufichten schmücken in der Weihnachtszeit die Wohnzimmer. Wenn die Feiertage vorbei sind, bietet die Stadtbildpflege Kaiserslautern vom 16. bis 27. Januar eine kostenfreie Abholung der Bäume vor der Haustür an. Anschließend werden diese bei der ZAK Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern energetisch verwertet.

Die Weihnachtsbäume werden am Leerungstag des Bioabfallbehälters eingesammelt, wie die Stadt weiter mitteilt. Die Bäume müssen frei von Weihnachtsschmuck sein und am Abfuhrtag bis spätestens 7 Uhr sichtbar am Straßenrand zur Entsorgung bereitliegen. Die Stadtbildpflege bittet die Bevölkerung zu beachten, dass die Leerung der Bioabfallbehälter und die Entsorgung der Bäume mit verschiedenen Fahrzeugen und zu unterschiedlichen Tageszeiten erfolgen können.

Der Abfuhrtag für die Weihnachtsbäume kann dem Abfallkalender sowie unter www.stadtbildpflege-kl.de entnommen werden. Auch in der App der Stadtbildpflege werden die Abfuhrtermine angezeigt. Die App kann kostenfrei im App-Store und im Google Play-Store heruntergeladen werden. Bäume, die zu dem angegebenen Termin nicht bereitgestellt werden können, werden auf den Wertstoffhöfen in der Daennerstraße 17, Pfaffstraße 3 und Siegelbacher Straße 187 angenommen.