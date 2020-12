Ab Mittwoch geht das ganze Land in den Lockdown, der Einzelhandel ist stark eingeschränkt. Dennoch bleibt es möglich, am Wochenende beim Forstamt Kaiserslautern einen Weihnachtsbaum zu schlagen. Das teilte das Forstamt mit. Drei Gelegenheiten dazu gibt es.

„Seit Montag steht unser Telefon nicht mehr still“, berichtet Klaus Platz vom Forstamt Kaiserslautern. Sehr viele Menschen hätten sich erkundigt, ob das Weihnachtsbaumschlagen auch unter die Einschränkungen des öffentlichen Lebens fallen. „Klare Botschaft: Nein, tun sie nicht. Wir dürfen“, so Platz weiter. Dazu habe das Forstamt auch Rücksprache mit dem zuständigen Ordnungsamt gehalten und sich noch einmal rückversichert, sagte eine Sprecherin des Forstamtes auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Am Wochenende stehen noch einmal drei Termine an, an denen im Lautrer Wald Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden können. Das Forstamt bittet darum, möglichst mit eigener Säge den Weihnachtsbaum zu suchen und selbst zu schlagen. Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen wird es – anders als in den vergangenen Jahren – keine Bewirtung geben, außerdem müssen sich die Baumschlagenden ihre Kontaktdaten hinterlassen. An der Kasse herrscht Maskenpflicht, zudem ist auf Abstand zu achten. Bargeldloses Bezahlen ist möglich und erwünscht. Die „Tore“ werden dort, solange es die Lichtverhältnisse erlauben, geöffnet sein.

Das Angebot ist laut Klaus Platz groß. Neben einigen hundert Nordmanntannen und Edeltannen warten auch Kiefern und Fichten auf neue Besitzer.

Termine:

Samstag, 19. Dezember, Weihnachtsbaumkultur „Wasserloch“, ausgeschildert ab dem Eichenlagerplatz in der Entersweiler Straße, ab 10 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit.

Samstag, 19. Dezember, 10 bis 13 Uhr, an der Hofdellhütte auf dem Breitenauer Bergfeld. Die Zufahrt ist aus Richtung Stelzenberg ab dem Forsthaus Horst in der Lindenstraße und von der Breitenau ab der Maudensteig (Pizzeria) ausgeschildert. Einfach den roten Pfeilen folgen.