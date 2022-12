Bis zu 70 Traktoren und Forstmaschinen werden sich am Freitagabend von Landstuhl aus auf den Weg nach Kaiserslautern machen. Die Lichterfahrt soll wieder ein Hingucker werden und ein wenig vom Alltag ablenken.

Wie die Organisatoren der Lichterfahrt auf RHEINPFALZ-Anfrage erklären, will man die in den Corona-Jahren 2020 und 2021 ins Leben gerufene Aktion fortsetzen und veranstaltet deswegen an drei, vielleicht vier Terminen Lichterfahrten mit weihnachtlich geschmückten Land- und Forstmaschinen. Los geht die erste Fahrt am Freitagabend um 17 Uhr in Landstuhl. Die Tour, die von der Polizei begleitet wird und behördlich genehmigt ist, führt über Ramstein, Mackenbach und Weilerbach nach Kaiserslautern, wo sich der Zug unter anderem über den Bännjerrück, die Hohenecker-, die König- und die Goethestraße schlängelt. Von dort aus geht’s über die Pariser Straße ins Gewerbegebiet West – die Abschlussaufstellung ist auf dem Opel-Parkplatz geplant. Wann die Traktoren wo Station machen, lasse sich verkehrsbedingt schlecht planen. Auf der Internetseite zur Lichterfahrt soll es ein Tracking-Tool ermöglichen, online den Standort der Traktoren zu sehen.

Als weitere Fahrten sind nach Veranstalterangaben am Samstag, 10. Dezember, eine Tour durch die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach und am Sonntag, 18. Dezember, durch die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben geplant. Geht alles gut, komme vielleicht noch eine Fahrt um Martinshöhe mit dazu.