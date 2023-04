Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fürs Nachwuchsleistungszentrum der Roten Teufel war es ein bisschen wie Weihnachten, was sich da am Donnerstagabend auf dem Fröhnerhof abspielte. Die Tische im Zelt vor dem Gastraum waren mit roten Tischdecken gedeckt, Teelichter brannten, und dann passierte was, wovon die für den Nachwuchs des FCK Verantwortlichen nicht zu träumen gewagt hätten: Ein Förderverein wurde aus der Taufe gehoben, der den einzigen Sinn und Zweck hat, die jungen Fußballer in der Talentschmiede zu fördern und Wünsche zu erfüllen, die sich sonst keiner leisten könnte.

Vorstandsmitglied Markus Merk hielt nach dem offiziellen Akt eine flammende Rede, sprach von einem „historischen Tag in der gesamten Vereinsgeschichte, in unserer