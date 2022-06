Die Weiherstraße ist derzeit wegen eines Gaslecks gesperrt. Das hat der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr, Thomas Jung, auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Verursacher des Unfalls ist dieses Mal aber nicht die Firma, die in der Innenstadt Glasfaserleitungen verlegt, sondern laut Jung ein privater Hausbesitzer, der gegen 12.30 Uhr bei Baggerarbeiten auf seinem Grundstück die Leitung beschädigt hat. Sechs umliegende Häuser wurden evakuiert, die Bewohner zum Teil in der Feuerwache untergebracht. Wie der Wehrleiter weiter berichtet, müssen die Werke die Weiherstraße öffnen, um die Gasleitung reparieren zu können. Daher rechnet Thomas Jung damit, dass die Weiherstraße noch bis in den Abend hinein – mindestens jedoch bis 20 Uhr – gesperrt bleiben muss.