Wegen Arbeiten an der „Spitz“ – der Einmündung der L363 in die L470 – ist die Weiherstraße derzeit voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage berichtete, wird ein Mast der Ampelanlage an der „Spitz“ von einer externen Firma repariert. Die Arbeiten dauerten voraussichtlich bis Donnerstag, 25. Mai, 17 Uhr, teilt der LBM weiter mit. „Falls die Firma vorher fertig sein sollte, wird die Sperrung früher aufgehoben.“ Die stark frequentierte Weiherstraße (L363) ist die Hauptzufahrtsstraße von der Sickinger Höhe und den Ortsteilen Melkerei und Atzel ins Stadtzentrum von Landstuhl.