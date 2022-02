Der Brief der 30 Unternehmer und Wissenschaftler an den Stadtrat und den Stadtvorstand „unterstreicht die Dringlichkeit eines gemeinsamen Handelns“, sagt Oberbürgermeister Klaus Weichel. Für die Stadtratsitzung am Montag will er deshalb eine Diskussion über eine Strategie für die gewerbliche und industrielle Entwicklung des Wirtschaftsraumes Kaiserslautern anstoßen.

In dem Schreiben, das von Karl-Heinz Reidenbach, dem langjährigen Direktor der Kaiserslauterer Volksbank, und Klaus Heinlein, dem ehemaligen Geschäftsführer von Fuchs-Lubritech, aufgesetzt wurde, formulieren die Unterzeichner die Sorge, dass die Entwicklung Kaiserslauterns stagniert. Grundlegende Entscheidungen „zu zentralen zukunftsorientierten Handlungsfeldern werden verzögert und blockiert“, heißt es weiter. Kaiserslautern benötige dringend Gewerbe- und Wohnflächen.

Der OB sieht durch das Schreiben seine Mahnungen bestätigt, „davor habe ich gewarnt.“ Bei Bauprojekten, die im Rat diskutiert wurden, hatte Weichel wiederholt darauf hingewiesen, dass die Stadt als verlässlicher Partner auftreten müsse. Ende Januar hatte er auf Antrag der CDU gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung einen Überblick über Industrie- und Gewerbeflächen in Stadt und Kreis gegeben und erneut thematisiert, dass Investoren wegen fehlender Flächen weggeschickt werden mussten.

Auf gemeinsame Richtlinien verständigen

Die hohe Nachfrage nach Flächen und die niedrige Arbeitslosenquote zeige, dass Kaiserslautern auf einem erfolgreichen Weg sei. Um diesen Weg weiterführen zu können und künftig auch nach außen klar und transparent handeln zu können, brauche es Richtlinien für die Ansiedlungspolitik, die von der Stadtspitze, der Verwaltung und dem Stadtrat gemeinsam getragen werden. Diese Richtlinien müsse man neu diskutieren, sagt Weichel. Dies sei wichtig, um Vertrauen bei Investoren zu schaffen. Die Unternehmer, die das Schreiben unterzeichnet haben, hätten signalisiert, dass sie zu Gesprächen mit den Fraktionsvorsitzenden und dem Stadtvorstand bereit seien, um Bedenken und Anliegen künftig „früher in die politische Landschaft hineinzutragen“, so Weichel.

Der OB will dem Stadtrat vorschlagen, zügig eine auf Bedarfszeiten abgestimmte Flächenentwicklungsstrategie zu erarbeiten. Dafür sollte, so heißt es in der Beschlussvorlage, die begonnene Strategie für den gesamten Wirtschaftsraum, also zusammen mit dem Landkreis, weitergeführt werden. Diese sieht die Gründung eines Zweckverbandes vor, wie Weichel Ende Januar im Rat erläutert hat, als auch eine Erweiterung des IG Nord thematisiert wurde. In der Strategie müssten Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit, aber auch die Neujustierung des Industriestandortes berücksichtigt werden.

Klarheit bei Quartermaster Kaserne schaffen

Die Entwicklung von Konversionsflächen – darauf drängen insbesondere die Grünen – müsse ebenfalls eingebunden werden, wenngleich diese länger dauere als die Erschließung von Neuflächen, wie Weichel anmerkt. Mehrfach diskutiert wurde bereits über das Areal der Quartermaster Kaserne. „Noch im Februar will ich persönlich mit Vertretern der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben darüber sprechen, unter welchen Bedingungen die Bima bereit ist, das Gelände an die Stadt zu veräußern“, kündigt Weichel an, der jedoch auf die vorhandene Belastung des Grundwassers verweist. Die unterschiedlichen Informationen, die zu diesem Gelände kursierten, tragen zur Verunsicherung des Rates bei, so Weichel.