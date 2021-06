Oberbürgermeister Klaus Weichel zeigte sich überrascht von der Ankündigung der frischgewählten Beigeordneten Anja Pfeiffer, am 12. Juli die Verbandsgemeinderatssitzung in Weilerbach leiten zu wollen. Just an diesem Datum ist nämlich die Stadtratssitzung geplant, bei der die CDU-Frau vereidigt werden soll.

„Der Stadtvorstand hat auf einen schnellen Wechsel vertraut“, machte Weichel deutlich. Man sei daher überrascht, dass sich der Amtsantritt verschieben soll. Man könne die Aufgaben des in den Ruhestand versetzten Beigeordneten Joachim Färber eigentlich nicht noch ein weiteres halbes Jahr übernehmen. „Ich möchte am Fahrplan festhalten“, sagte Weichel mit Blick auf einen Wechsel Pfeiffers im Juli. Das Datum der Amtseinführung habe er in den zurückliegenden Ratssitzungen dreimal genannt. Dennoch könne er sich vorstellen, die Stadtratssitzung um einen Tag nach hinten zu schieben. Das wäre ein Entgegenkommen, so Weichel.

Pfeiffer: „Für Montag habe ich in meinem Terminkalender stehen, dass ich mich bei Klaus Weichel melde“

Pfeiffer, die noch bis zum 16. Dezember als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Weilerbach gewählt ist, hatte gegenüber der RHEINPFALZ erklärt, sie wolle noch die Verbandsgemeinderatssitzung am 12. Juli leiten. Nichtsdestotrotz könne sie an diesem Tag an der Stadtratssitzung teilnehmen. Es sei möglich, dass die Amtsübernahme als Beigeordnete zu einem späteren Datum wirksam werde. „Für Montag habe ich in meinem Terminkalender stehen, dass ich mich bei Klaus Weichel melde“, machte Pfeiffer deutlich, dass sie das Gespräch mit dem Oberbürgermeister suchen möchte. Dann möchte sie auch über den Zeitpunkt ihres Wechsels in den Stadtvorstand sprechen. Davor gebe es aber noch rechtliche Fragen zu klären, um die sich ein Jurist kümmern müsse. Sie habe im Vorfeld bereits Gespräche geführt, wollte aber zunächst die Wahl im Stadtrat abwarten. Womöglich könne auch das Rechtsamt der Stadt helfen, so Pfeiffer. Wie der Oberbürgermeister am Freitag auf Nachfrage mitteilte, sei die Klärung bereits am Laufen.

Pfeiffer lege Wert darauf, in Weilerbach alles ordentlich übergeben zu können, ohne noch Einfluss auf künftige Entscheidungen zu nehmen. So wolle sie beispielsweise noch Rückmeldungen zu Themen geben, die in den Ausschüssen diskutiert wurden. Gleichzeitig bereite sie sich schon auf die neue Aufgabe vor, führe Gespräche.