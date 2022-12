Wegen der Zugausfälle auf den Bahnstrecken nach Lauterecken und Pirmasens und dem damit verbundenen Schienenersatzverkehr hat sich Oberbürgermeister Klaus Weichel jetzt an die grüne Ministerin für Umwelt und Mobilität, Katrin Eder, gewandt. „Die Personalprobleme bei der DB Regio und DB Netz, welche die Ursache für die bereits seit einigen Wochen andauernden Probleme sind, sind sehr bedauerlich, aber wohl kurzfristig nicht zu beheben“, schreibt Weichel an Eder. Die Stadt erkenne deshalb an, dass der Zweckverband ÖPNV RLP-Süd als Besteller der Zugleistungen gemeinsam mit den betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen Lösungen erarbeitet habe, die einen verlässlichen Fahrplan mit Fokus auf den Alltags- und Schülerverkehr garantieren sollen. Was Planbarkeit und Verlässlichkeit angehe, bestehe aber beim Schienenersatzverkehr noch viel Verbesserungspotenzial, vor allem bei der Information der Fahrgäste über Fahrpläne, Haltestellen und Anschlüsse.

Das Schreiben hatte der OB in der Stadtratssitzung verlesen. Auf der Tagesordnung stand eigentlich eine etwas anders lautende Resolution der Grünen zu dem Thema. Doch der OB verkündete, er habe bereits ein Schreiben verschickt und die Resolution angehängt, weil es bei dem Thema großen Frust in der Bevölkerung gebe, was auch Leserbriefe in der RHEINPFALZ demonstrierten. Auf Nachfrage aus dem Rat erklärte der OB weiter: „Ich dachte, ich tue etwas Gutes.“