Nachdem Rainer Grüner, Vorstand von Stadtentwässerung und WVE, vor einem Jahr auf dem Pfaff-Gelände die Steuerung übernommen hat, werde die Entwicklung mit großer Geschwindigkeit vorangetrieben. Das hat Oberbürgermeister Klaus Weichel im Stadtrat betont. Die Lina-Pfaff-Achse, die Zufahrt an der alten Pforte auf das Gelände, sei asphaltiert, Leitungen liegen, das Medizinische Versorgungszentrum könne wie geplant einziehen. „Wir werden nicht vertragsbrüchig“, so Weichel. Beim Innenministerium in Mainz sei beantragt worden, Fördermittel nicht nur bis 2028 auszuzahlen. Die Arealentwicklung dauere länger. Bislang seien rund 30 Millionen Euro Landesmittel zugesagt, das werde aber nicht reichen, die Stadt müsse sich an den Gesamtkosten beteiligen.

Neue Vermarktungsstrategie angekündigt

Grüner betonte, es sei nicht nur die Stadtentwässerung, die die Erschließung forciert habe. „Wir arbeiten sehr eng mit den Stadtwerken und städtischen Referaten wie Stadtentwicklung zusammen. Das klappt hervorragend, es gibt keinen Sand im Getriebe. Aber wir haben viel Arbeit vor der Brust.“ Grüner kündigte eine neue Vermarktungsstrategie für das Gelände an.