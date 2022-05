Ein 59-Jähriger hat am Montag einen Feuerwehreinsatz im Stadtgebiet gestört. Wegen eines Feuers waren am Nachmittag Wehrleute ausgerückt. In einer Küche brannte es. Es entstand Sachschaden. Weil dem 59-Jährigen ein Feuerwehrschlauch im Weg lag, kam er mit seinem Auto nicht durch. Der Mann forderte die Einsatzkräfte auf, umzuparken. Er habe einen Termin zum Reifenwechsel. Für den Einsatz hatte der Autofahrer offensichtlich kein Verständnis. Er reagiert verbal aggressiv und aufbrausend. Eine Polizeistreife stellte die Personalien des Mannes fest und erteilte ihm einen Platzverweis.