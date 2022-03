Wegen Nötigung im Straßenverkehr hat ein 43-jähriger Mann am Mittwochabend einen anderen Autofahrer angezeigt. Gegen 18.45 Uhr war der Mann auf der Landstraße von Enkenbach Richtung Kaiserslautern unterwegs, berichtet die Polizei. Kurz vor dem Daubornerhof soll ihn ein Mann mit seinem Sportwagen – trotz Verbots durch die durchgezogene Mittellinie – überholt haben. Beim Einscheren soll der 62-jährige Fahrer des Sportwagens den 43-Jährigen geschnitten haben, so dass dieser stark abbremsen musste. Danach sei der 62-Jährige längere Zeit langsamer als erlaubt gefahren. Der 43-Jährige habe zum Überholen angesetzt, was den Sportwagenfahrer dazu veranlasst habe, Gas zu geben und davon zu fahren. Der 43-Jährige habe obendrein beobachtet, wie der Sportwagenfahrer ein Stoppschild überfahren habe, ohne anzuhalten. Der 43-Jährige rief die Polizei und verfolgte den Sportwagen bis in die Mainzer Straße. Dort hielten Beamte den Wagen an. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen.