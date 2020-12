Weil er mitten in der Nacht einen Computer-Monitor mit sich herumtrug, hat ein junger Mann in Otterbach die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten sprachen den Fußgänger an und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen, dabei stieg ihnen ein „verdächtiger“ Geruch in die Nase, berichtet die Polizei. Als der 24-Jährige durchsucht werden sollte, versuchte er zu flüchten. Er konnte jedoch eingeholt und gestellt werden. Für die weiteren Maßnahmen wurde der junge Mann zur nächsten Dienststelle gebracht. In seinem Rucksack wurde eine Tüte mit knapp 15 Gramm Marihuana gefunden. Er gab an, dass er deswegen abhauen wollte. Weitere Angaben machte er nicht. Auf den 24-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die weiteren Ermittlungen laufen.