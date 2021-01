Die Autobahn 6 zwischen der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau und dem Autobahndreieck Landstuhl ist laut Polizei seit Mittwoch 9.15 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Der Grund ist ein Leck in einem Tanklaster, der auf dem Parkplatz „Harzofen“ steht. Die Feuerwehr ist derzeit vor Ort, um die Flüssigkeit aus dem Tanklaster abzupumpen. Wie lange die Sperrung andauern wird, sei noch nicht abzusehen, so die Polizei. Zu einem ähnlichen Vorfall war es bereits vor zwei Wochen an derselben Stelle gekommen. Damals musste die Feuerwehr ebenfalls Flüssigkeit aus einem leck geschlagenen Tanklaster ableiten, weswegen die Strecke für mehrere Stunden gesperrt war und sich ein langer Rückstau gebildet hatte.