Weil Diebe den Blitzableiter vom Dach gestohlen haben, regnete es anschließend in die Turnhalle hinein. Auf Kupfer hatten es die Diebe abgesehen, die in den vergangenen Tagen in der Schreberstraße unterwegs waren. Wie der Polizei am Mittwoch gemeldet wurde, haben unbekannte Täter vom Dach einer Turnhalle den Blitzableiter gestohlen. Dabei handelte es sich um rund 40 Meter lange Kupfer-Leitungen.

Mit ihrem Diebstahl richteten die Täter allerdings einen weitaus größeren Schaden an, wie die Polizei weiter mitteilt, denn sie beschädigten dabei auch das Dach der Turnhalle, so dass es während des Regentags am Mittwoch in die Halle hinein regnete.

Bei der Überprüfung des Dachs fiel dann der fehlende Blitzableiter auf. Bereits in der vergangenen Woche war festgestellt worden, dass an der Halle Teile des Fallrohrs gestohlen wurden.