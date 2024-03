Eine Körperverletzung war der Grund für einen Polizeieinsatz am Dienstagnachmittag in der Innenstadt. Nach bisherigen Kenntnissen hatte ein Arbeitgeber seinem Angestellten gekündigt. Wie die Polizei mitteilt, schlug der ehemalige Mitarbeiter daraufhin seinem Ex-Chef ins Gesicht und bedrohte ihn. Bevor die Polizei eintraf, flüchtete der 32-jährige Tatverdächtige. Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungen ein und trafen den Mann in seiner Wohnung an. Dort fanden sie auch die Schlüssel für das Firmengebäude und stellten sie sicher. Den 32-Jährigen erwarten jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.