Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, müssen sich Reisende ab 1. Mai wieder auf Zugausfälle zwischen Kaiserslautern und Neustadt einstellen. Der Grund sind Gleisarbeiten.

Nachdem die Bahn bereits das Osterwochenende für Arbeiten an der Bahnstrecke rund um Kaiserslautern genutzt hatte, muss nun auch am 1. Mai und dem anschließenden Wochenende mit Einschränkungen gerechnet werden. „Die DB InfraGO führt vom 1. bis zum 5. Mai Arbeiten am Oberbau des Schienenweges durch“, heißt es in einer Mitteilung. Die Folge: Einige Fahrten der Linien S1 und S2 entfallen auf verschiedenen Streckenabschnitten und werden durch Busse ersetzt. Die Züge der Linie RE1 können dagegen weiterhin verkehren.

Für den Zeitraum vom 1. bis zum 3. Mai kündigt die Bahn Ausfälle einiger Züge der Linien S1 und S2 auf dem Abschnitt Kaiserslautern Hbf – Weidenthal an. Die Bahn bietet einen Ersatzverkehr mit Bussen an und weist darauf hin, „dass eine Vielzahl an Zügen weiterhin verkehrt“. Gearbeitet wird jeweils zwischen 6.30 und 22 Uhr. Außerhalb dieser Zeiträume seien keine Beeinträchtigungen vorgesehen.

Am 4. Mai kommt es zu Ausfällen von Zügen der Linien S1 und S2 auf dem Abschnitt Kaiserslautern Hbf – Weidenthal sowie vereinzelt auf dem Abschnitt Homburg – Kaiserslautern Hbf – Neustadt Hbf. Auch an diesem Tag wird laut Bahn ein Ersatzverkehr eingerichtet. Gearbeitet wird zwischen 6.30 und 22 Uhr. Am 5. Mai fallen laut Bahn zwischen Weidenthal und Kaiserslautern Hbf lediglich zwei Fahrten aus: die Züge, die in Weidenthal planmäßig um 13.45 Uhr und um 14.17 Uhr abfahren. Für beide Fahrten werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Bahn weist darauf hin, dass die Ersatzhaltestellen der Busse teils nicht direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Reisende sollten mehr Zeit einplanen und sich wegen der Fahrplanänderungen unter www.bahn.de/aktuell beziehungsweise in der Reiseauskunft auf www.bahn.de und in der DB Navigator-App informieren.