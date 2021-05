Das Kaiserslauterer Schöffengericht II verurteilte am Donnerstag einen 39-jährigen Schlosser wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen in Tateinheit mit unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten.

Das Gericht befand ihn für schuldig, am 9. Februar in Kaiserslautern anlässlich einer um 3.45 Uhr durchgeführten polizeilichen Kontrolle als Beifahrer eines Audi in seinem Rucksack 143,8 Gramm trockenes Amphetamin, mit einem Wirkstoffgehalt von anteilig 32,8 Gramm, 23 Ecstasy-Tabletten, 1,33 Gramm Marihuana, eine Feinwaage und 2600 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung mitgeführt zu haben. Gleichzeitig soll er in seiner Wohnung in Speyer 2104 Gramm trockenes Amphetamin mit einem Wirkstoffgehalt von 150,1 Gramm Amphetaminbase, 0,2 Gramm Marihuana, 31 Ecstasy-Tabletten und Verpackungsmaterial aufbewahrt haben. Die Betäubungsmittel seien teilweise für den Eigenkonsum und teilweise für den Weiterverkauf bestimmt gewesen.

In der Hauptverhandlung räumte der Angeklagte den Besitz der Betäubungsmittel, die ihm auch gehörten, ein, bestritt jedoch, damit Handel getrieben zu haben. In Anbetracht der großen Menge bemerkte er, er konsumiere eben viel, und zwar bis zu 50 Gramm Ecstasy am Tag. Das gefundene Bargeld stamme nicht aus Rauschgiftgeschäften, sondern sei sein Arbeitslohn, den ihm sein Betrieb in bar aushändige.

Das bei ihm zu Hause sichergestellte Rauschgift resultiere aus „Altbeständen“ , in deren Besitz er noch vor seiner letzten Verurteilung gelangt sei. Dieses habe ein Kumpel für ihn aufbewahrt und nach seiner Entlassung aus dem Maßregelverzug im Oktober letzten Jahres an ihn ausgehändigt. Der Stoff sei allerdings von geringer Qualität gewesen, weshalb er sich dann neuen besorgt habe. Während die Verteidigerin diese Tatversion für plausibel hielt, konnten sich weder die Staatsanwältin, noch das Gericht mit dieser Einlassung anfreunden. Sowohl die Staatsanwältin als auch der Vorsitzende wiesen auf Ungereimtheiten in der Aussage des Angeklagten hin. So habe er beim Ermittlungsrichter behauptet, das Geld beim Glücksspiel an einem Automaten gewonnen zu haben. Der Konsum von 50 Gramm Amphetamin pro Tag sei auch völlig unrealistisch. Der Psychiatrische Sachverständige habe überzeugend ausgeführt, dass dies zu einem Aufenthalt in der Intensivstation einer Klinik geführt hätte.

Gegen die Behauptung, das in der Wohnung des Angeklagten aufbewahrte Rauschgift stamme aus Altbeständen, spreche, dass es an verschiedenen Stellen der Wohnung aufgefunden wurde. Der Konsum so großer Mengen Amphetamin passe auch nicht zu der angeblich erbrachten Arbeitsleistung.

Die Strafhöhe begründete der Vorsitzende mit vier einschlägigen Vorstrafen, davon zwei vollstreckte Freiheitsstrafen, der hohen Rückfallgeschwindigkeit, mit der die Tat begangen worden sei, und der Tatbegehung während einer laufenden Führungsaufsicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.