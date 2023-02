Vermutlich weil der Drogen verstecken wollte, hat sich ein Mann aus dem Landkreis am späten Montagabend mit der Polizei angelegt. Eine Streife hatte den Mann kurz vor Mitternacht in der Bahnhofstraße angesprochen und wollte ihn einer Personenkontrolle unterziehen. Der Aufforderung, seine Taschen zu leeren, kam er zunächst nach und legte alles auf den Boden, berichtet die Polizei. Als dabei ein Tütchen mit einer weißen, pulvrigen Substanz zum Vorschein kam, schnappte es sich der 35-Jährige und gab es nicht heraus. Bei der anschließenden Durchsuchung leistete er Widerstand, so dass er gefesselt werden musste. Das Tütchen hatte er sich offenbar zwischendurch in den Mund gesteckt. Er weigerte sich, es auszuspucken oder den Mund zu öffnen. Auch nachdem er mit zur Dienststelle genommen wurde, kaute er weiter auf dem Plastikbeutel herum. Vorsorglich wurde der Rettungsdienst gerufen. Der 35-Jährige lehnte eine Behandlung jedoch ab. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte sowie wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich ermittelt.