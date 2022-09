Einen „regelrechten Kampf“, so heißt es im Polizeibericht, haben sich zwei Frau am Mittwoch in einer Wohnung im Stadtgebiet geliefert. Die beiden 18 und 23 Jahre alten Frauen waren sich im Streit um einer frühere, beziehungsweise aktuelle Liebe in die Haare geraten. Daraufhin warf eine der Kontrahentinnen eine Metallvase nach der anderen, diese revanchierte sich, indem sie den Kopf der Rivalin zu Boden drückte und ihr das Knie ins Gesicht stieß. Beide Frauen zogen sich Verletzungen zu. Während die 23-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste, gab die 18-Jährige an, sich selbstständig in Behandlung zu begeben. Die Ermittlungen laufen. Beide müssen mit einer Anzeige rechnen, so die Polizei.