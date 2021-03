Eine der Erzieherinnen der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Spesbach ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aus diesem Grund wurde die Einrichtung am Donnerstagnachmittag bis auf Weiteres geschlossen. Die Eltern wurden nach Auskunft von Marcus Klein, dem ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, am Nachmittag telefonisch darüber informiert. Weitere Krankheitsfälle seien nicht bekannt, allerdings werde jetzt jeder Mitarbeiter der Einrichtung auf das Virus getestet. Das Gesundheitsamt Kaiserslautern habe die Kontaktnachverfolgung aufgenommen und prüfe, ob und welche Kinder getestet werden müssten, informierte Klein. Ansprechpartner sei das Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 0631/7105-563.