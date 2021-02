Der positive Trend in der Westpfalz – ein Rückgang bei den Verkehrsunfällen – schlägt auch auf die Stadt Kaiserslautern durch: Im Stadtgebiet verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr einen Rückgang im Vergleich zu 2019 um fast 20 Prozent. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik hervor. Es gab aber auch einen Negativtrend.

Alles grün. Beim Blick auf die Übersicht der Statistik, in der die Polizei die wichtigsten Zahlen rund um das Unfallgeschehen in der Stadt auflistet, fällt die Farbe grün auf. Damit markieren die Statistiker der Polizei positive Trends, in diesem Fall den Rückgang von Unfallzahlen, unterteilt in unterschiedliche Kategorien. Und die sanken im vergangenen Jahr – verglichen mit den Zahlen aus dem Jahr 2019 – fast durch die Bank: die Anzahl der Unfälle insgesamt und damit auch die Anzahl der Verletzten und Getöteten auf den Straßen der Stadt.

Lediglich einmal musste die Polizei zur roten Farbe greifen. Die Anzahl der Unfälle, bei denen Radfahrer beteiligt waren, nahm im vergangenen Jahr zu: Hier war eine Zunahme um 17 Prozent von 81 auf 95 Fälle zu verzeichnen. „Das ist die einzige negative Entwicklung in der Statistik“, erklärt Erik Hippchen, als Sachbearbeiter Verkehr bei der Polizeidirektion Kaiserslautern für das Zusammenstellen der Statistiken zuständig. Er vermutet auch hier einen möglichen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: Weil das Sporttreiben im Verein und in den Fitnessstudios zeitweilig unmöglich oder nur erschwert möglich war, sei von vielen das Fahrrad stärker genutzt worden.

Recht deutlich sank die Anzahl der Verkehrsunfälle, bei denen junge Fahrer, also im Alter von 17 bis 24 Jahren, beteiligt waren: um rund 34 Prozent von 1234 auf 959 Fälle. Ebenfalls stark zurück gingen die Unfälle, bei denen ältere Menschen am Steuer saßen. Auch diese Anzahl sank um ein Viertel von 1015 Unfällen auf 757.

Seit 2017 sinkt die Anzahl der Unfälle auf Kaiserslauterns Straßen: War der Rückgang von 5109 (2017) auf 4890 (2019) noch recht moderat, war der Rückgang im vergangenen Jahr auf 3952 doch deutlich. Die Polizei macht dafür drei Gründe aus: Zum einen waren – im ganzen Land – im vergangenen Jahr zeitweise wesentlich weniger Autos unterwegs, was mit den Einschränkungen rund um die Corona-Pandemie zusammenhängt. Weiterhin machten sich die Assistenzsysteme in den Fahrzeugen positiv bemerkbar. Durch Veränderungen an Ampelschaltungen konnten laut Polizei auch einige Unfallschwerpunkte in der Stadt entschärft werden, beispielsweise an den Kreuzungen Mannheimer-/Donnersbergstraße oder Lauterstraße/Burgstraße.