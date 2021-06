Arbeiten am Stromnetz führen die Pfalzwerke am Montag, 28. Juni, in der Hauptstraße von Mehlbach durch. Dazu ist eine Vollsperrung notwendig. In den nächsten fünf bis sechs Wochen wird ein neues Starkstromkabel verlegt. Die Maßnahme ist erforderlich, um künftig Stromausfälle zu vermeiden, teilen die Pfalzwerke mit. Eine Umleitungsstrecke über Schallodenbach, Schneckenhausen und Otterberg ist ausgeschildert.