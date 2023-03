Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unter dem Titel „Tocca Tag“ klingt am Sonntag, 29. August, Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge d-Moll an vielen Orten in der Pfalz. Damit wollen das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz die Orgel als „Instrument des Jahres 2021“ herausstellen. Kaiserslautern und Otterberg gehören zu den Orten, an denen Bachs weltberühmtes Werk gespielt wird.

„Eingebettet in die Liturgie eines Gottesdienstes, in den Rahmen eines Konzertes, ganz für sich alleine dargeboten oder in eine musikalische Andacht integriert: Die Toccata vermag