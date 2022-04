Die Ortsgemeinde macht den Weg frei für den Bau eines Mehrfamilienhauses mit 22 Wohneinheiten in der Hübelstraße 10 durch einen Privatinvestor. Mit 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung beschloss der Gemeinderat in einer Umlaufsitzung, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Einem vom Ingenieurbüro Kernplan (Illingen) vorgelegten Entwurfsplan wurde zugestimmt. Er umfasst 2150 Quadratmeter Fläche. Neben dem Gebäude sollen Stellplätze zur Unterbringung von Fahrzeugen in einer Tiefgarage und oberirdisch entstehen. Das Haus kann nach dem Bebauungsplan dreigeschoßig gebaut werden. Die Erschließung ist über die Hübelstraße geplant. Darüber hinaus soll eine Durchfahrt zur Bergstraße möglich sein, so die Planer. Der Ortsgemeinde entstehen durch die Aufstellung des Bebauungsplans und die Erschließung des Gebiets keine Kosten, die trägt der Privatinvestor. Der Plan wird nun bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach öffentlich ausgelegt.