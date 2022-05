Nein, so närrisch ist er nicht, dass er selbst im Mai noch die Narrenkappe tragen möchte. Dieselbe lässt er denn auch gern zu Hause, wenn er sich am Sonntag zu einem Ereignis ganz außergewöhnlicher Art aufmacht. Wefa – Westricher Fastnacht im Wonnemonat? Iwo. So mag es auf den ersten Blick wirken. Doch mit dem gewohnten Karnevalstreiben hat das herzlich wenig zu tun.

Deshalb kann sich der Chef aller organisierten Westpfälzer Narren am Sonntag auch mal ganz entspannt zurücklehnen – weil die Fastnachter von Morgen die Sache selbst im Griff haben. Peter Schwiewager, sonst bei Veranstaltungen solcher Dimension stets am Mikrofon gefordert, bräuchte nicht mal den Mund aufzutun. Das wird er dennoch tun – aber nur, um all den jungen Aktiven und Betreuerinnen aufrichtig Dank und Anerkennung zu zollen.

Am Sonntag, 22. Mai, trifft sich der Nachwuchs von Fastnachtsvereinen aus der gesamten Westpfalz in Kaiserslautern. Die Otto-Barth-Halle in Erfenbach ist Schauplatz eines Shownachmittags von Güte: Auf der Bühne stehen während des mehrstündigen Reigens mit 18 Programmpunkten gut und gerne 100 Kinder und Jugendliche aus 13 Vereinen. Doch obgleich es sich um Akteure aus Karnevalvereinen handelt: Fast ausschließlich das tänzerisch-sportliche Element steht im Blickpunkt. Zwar sind auch Gardetänze zu sehen. „Aber die Garden werden nicht ihre Kostüme tragen“, kündigt Schwiewager an.

Denn letztlich geht es vor allem um eins: Zweimal in Folge hat die Jugend- und Kinder-Wefa flachfallen müssen. Trotzdem hat der Nachwuchs viel Mühe und Kreativität in die Vorbereitung gesteckt. Das soll nicht umsonst gewesen sein. Deshalb erhalten Tanzgruppen wie Funkenmariechen am Sonntag Gelegenheit, sich vor Publikum zu präsentieren. Los geht’s um 13.11 Uhr.

Lautstarker Beifall ist allen bereits gewiss: Denn die Barth-Halle, die ist schon längst restlos ausverkauft. Gut 300 Zuschauer werden bei dem Tanz-Spektakel mit dabei sein.cha