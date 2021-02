Die Technische Universität (TU) Kaiserslautern hat eine mathematische Modellierungssoftware entwickelt, die Schulen dabei hilft, Wechselunterricht sinnvoll zu organisieren. Gleichzeitig werde der Planungsaufwand verringert.

Simulationsstudien haben gezeigt, dass sich das Corona-Infektionsrisiko in Schulen deutlich verringern lässt, wenn Klassen aufgeteilt und in kleineren Gruppen getrennt unterrichtet werden. Eine Lösung zu finden, die die gesamte Komplexität an Teilungsparametern und vorhandenen Ressourcen abbildet, stellt für Planungsteams an Schulen jedoch eine echte Herausforderung dar und gestaltet sich sehr zeitaufwendig, schreibt die TU. Hier komme die mathematische Modellierung und Optimierung ins Spiel, die ein Forscherteam der TU in Pilotprojekten an zwei Kaiserslauterer Gymnasien gerade in die Praxis überführt. Damit weitere Schulen auch davon profitieren können, stellen die Mathematiker das Tool frei zur Verfügung.

Eine sogenannte Kohortenstrategie, die die Einteilung für den Wechselunterricht übernimmt, muss nicht nur der Eindämmung des Infektionsgeschehens Rechnung tragen, sondern auch die strukturellen Gegebenheiten an Schulen abbilden – unter anderem, was Kapazitäten an Lehrkräften und Klassenräumen, bestehende klassenübergreifende Kurse und Teilungen wie etwa beim Religionsunterricht betrifft.

„Mathematische Modellierung und Optimierung kann helfen, dieses komplexe Planungsproblem schnell und gut zu lösen“ erklärt Tim Bergner, Doktorand in der Arbeitsgruppe Optimierung der TU. Unter seiner Leitung hat die Arbeitsgruppe ein frei verfügbares Programm entwickelt, das dabei hilft, die Aufteilung ganzer Jahrgänge oder Schulen inklusive klassenübergreifender Kurse zu berechnen. „Mit diesem Programm wollen wir einen Beitrag leisten, um die Planungen an Schulen zu vereinfachen und zu verbessern“, erläutert Bergner.

Die Schulleiterin des St.-Franziskus-Gymnasiums, wo die mathematische Modellierung aktuell im Testbetrieb zum Einsatz kommt, freut sich über die Unterstützung aus der Wissenschaft: „Das Programm ist exakt auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Die Kolleginnen und Kollegen konnten sich schnell einfinden und haben mithilfe der Software eine Lösung gefunden, bei der die Kurse sehr gleichmäßig aufgeteilt sind“, erklärt Ursula Vollrath. „Wir sind dankbar für die unkomplizierte Zusammenarbeit und die schnelle Unterstützung.“

Das Tool kann bei Bedarf auch komplexere Abhängigkeiten (auf keinen Fall zu trennende Gruppen wie etwa Geschwisterpaare oder auf jeden Fall zu trennende Gruppen) berücksichtigen. Es ist unter http://optimierung-gegen-corona.de für alle gängigen Betriebssysteme (Windows, MacOS und Linux) verfügbar und lässt sich auf Schulrechnern einsetzen.