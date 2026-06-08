Die Insiders Technologies GmbH hat einen neuen Geschäftsführer. Andree Albrecht leitet das Unternehmen nun zusammen mit Werner Weiss, der zum 1. Oktober ausscheidet.

Insiders Technologies ist seit September 2025 Teil der Proalpha Group und beschäftigt 200 Mitarbeiter. Unter der Regie von Alleingeschäftsführer Werner Weiss hat sich Insiders Technologies als Vorzeigeunternehmen für die automatisierte Dokumentenverarbeitung auf der Basis von KI hervorgetan, heißt es. Kunden sind etwa große Unternehmen aus der Industrie sowie Banken und Versicherungen.

Seit Anfang Juni ergänzt nun Andree Albrecht die Geschäftsführung des Unternehmens. Zum 1. Oktober wird Weiss ausscheiden und die alleinige Verantwortung der Geschäftsführung geht an Albrecht über, informieren Proalpha und Insiders in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die gemeinsame Führungsphase bis Ende September soll einen nahtlosen Übergang ermöglichen und zugleich wichtige Impulse für die weitere strategische Entwicklung setzen, heißt es.

Werner Weiss hat Insiders seit der Ausgründung aus dem Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz ( DFKI) im Jahr 1998 als geschäftsführender Gesellschafter aufgebaut und über Jahrzehnte hinweg entscheidend geprägt. Als einer der Pioniere im Bereich der angewandten Künstlichen Intelligenz gelang es ihm früh, Forschung und industrielle Anwendung erfolgreich miteinander zu verbinden. Unter seiner Leitung entwickelte sich Insiders zu einem international erfolgreichen Anbieter für KI-basierte Prozessautomatisierung und zu einem der erfolgreichsten Spin-offs des DFKI, teilen die Unternehmen mit. „Werner Weiss hat Insiders mit außergewöhnlicher Innovationskraft, unternehmerischer Weitsicht und großem persönlichem Engagement aufgebaut. Seine Arbeit hat das Unternehmen, aber auch den KI-Standort Kaiserslautern nachhaltig geprägt“, kommentiert Geschäftsführer Eric Verniaut, CEO der Proalpha Group mit Sitz in Weilerbach. Das Unternehmen beschäftigt rund 2400 Mitarbeiter an 65 Standorten weltweit.

Andree Albrecht bringt laut Mitteilung umfangreiche Erfahrung aus dem Software- und Plattformgeschäft innerhalb der Proalpha Group mit. Er kam 2018 als Sales Director zu Proalpha und übernahm 2022 die Geschäftsführung des Gruppenunternehmens Corporate Planning. Dort verantwortete er zuletzt maßgeblich die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.