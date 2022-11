Der bisherige Vizepräsident des Polizeipräsidiums Westpfalz, Heiner Schmolzi, ist zum Monatswechsel in den Ruhestand verabschiedet worden. Gleichzeitig stellte Polizeipräsident Michael Denne seinen neuen Stellvertreter vor: Christof Gastauer wird künftig die Leitung der Abteilung Polizeieinsatz und gleichzeitig die stellvertretende Leitung des Polizeipräsidiums Westpfalz übernehmen. Seinen bisherigen Posten als Leiter des Führungsstabs übernimmt Carolin Henn.

Schmolzi hatte am 1. April 2019 die Abteilung Polizeieinsatz übernommen. Der gebürtige Saarländer trat 1979 als Polizeiwachtmeister in den Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz. Denne würdigte ihn: „Was dich bis heute auszeichnet, ist die dir gerade in besonders schwierigen Situationen innewohnende Ruhe und Gelassenheit, die es dir erlaubt hat, auch unter großem Druck bei schwierigen Anlässen den Überblick zu behalten.“

Ab sofort übernimmt Christof Gastauer Schmolzis Aufgaben. Der 55-Jährige begann seine Ausbildung mit 16 Jahren bei der Polizei in Hessen, wechselte 1995 zur Polizei Rheinland-Pfalz. Der gebürtige Saarländer kennt Kaiserslautern: Er war Inspektionsleiter des Altstadtreviers, ehe er als Abteilungsleiter an den Fachbereich Polizei der damaligen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung wechselte. Nach einer Zeit als Projektleiter im Innenministerium hat er seit März 2021 die Leitung des Führungsstabs des Polizeipräsidiums Westpfalz.

Die hat nun die gebürtige Lautrerin Carolin Henn übernommen. Die 40-Jährige kehrt in ihr „Heimatpräsidium“ zurück. Sie trat 2001 den Dienst der Polizei an, war unter anderem bei der Bereitschaftspolizei und im Wechselschichtdienst der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 eingesetzt. Henn blickt auf Leitungsfunktionen beim Polizeipräsidium Rheinpfalz und beim Innenministerium zurück.