Ein kurzfristiger Wechsel hat sich im Programm des Kammgarn Jazzfestivals ergeben: Aufgrund eines Corona-Befundes kann die englische Formation Mammal Hands am 8. April nicht auftreten. Festivalchef Richard Müller konnte jedoch schon wenige Stunden nach der Absage einen Ersatz aus dem Ärmel zaubern.

Das Leo Betzl Trio, kurz LBT, hatte den Termin frei und reist nun nach Kaiserslautern an. Die Formation entstand im Umfeld der Münchner Hochschule für Musik und Theater und bringt Modern Jazz und Techno zusammen.

2015 gründete der Pianist Leo Betzl zusammen mit Bassist Maxi Hirning und Schlagzeuger Sebastian Wolfgruber LBT. Betzl ging es zunächst darum, seine Modern-Jazz-Nummern und Arrangements von Jazzstandards zu spielen. Auf Hirnings Anregung wendeten sich die Münchner dann dem im Grunde konträren Techno-Idiom zu. Hirning hatte unter anderem bei der Jazzrausch Bigband, die am Folgetag zum Jazzfestival-Finale antritt, Erfahrungen mit live-gespieltem Techno gemacht, und bereitete Kompositionen für das Klaviertrio-Format vor.

Percussion auf Plastikrohren

Die Besondere dabei ist, dass die Band alle Sounds und Beats mit ihren akustischen Instrumenten erzeugt. Der präparierte Flügel, Kontrabass und Schlagzeug sowie einige für die Klangerzeugung zweckentfremdete Gegenstände wie Fahrradreifen oder ein aus Plastikwasserrohren zusammengebautes Perkussionsinstrument ersetzen Elektronik, Sampler oder Synthesizer. Der vierte Mann am Mischpult, Matthias Leichtle, steuert die Lautstärken und Hallanteile der mit rund 20 Mikrofonen abgenommenen Instrumente dann im Live-Mix aus. Die so akustisch und analog erzeugten Klänge unterscheiden sich beim Hören kaum von elektronischen, so die Bandinfo.

Konzert

LBT spielen am 8. April nach Shake Stew (20 Uhr, Kasino) um 21.45 Uhr im Cotton Club, während zeitgleich in der Schreinerei das Sammy Vomacka Trio auftritt. Karten gibt’s noch an der Abendkasse.