Der Dartverein Kaiserslautern hat nach seiner 5:7-Niederlage gegen Dartspub Walldorf die Tabellenführung in der Gruppe Süd der Dart-Bundesliga verloren und liegt nun auf Rang drei. Durch einen Sieg und ein Unentschieden hat sich der Dartclub Nostra Dart Mus Kaiserslautern auf Rang zwei vorgeschoben.

Tabellenführer ist der Aufsteiger, die Dart-Fabrik Leipzig. In Sankt Leon-Rot siegte mit Walldorf ausgerechnet die Mannschaft, die in dieser Saison noch nicht in die Gänge kam, Sie holte sich gegen den DV Kaiserslautern den ersten Sieg aus fünf Begegnungen.

Zunächst sah es nach einem glatten Sieg gegen den Deutschen Meister des Jahres 2013 aus. Oliver Kwasny (4:2), Wolfgang Henn (4:2) und Dominik Appel (4:3) brachten das pfälzische Team deutlich in Front. Dann riss der Faden. Fynn Pfannebecker (0:4), Dominic Kiefaber (0:4), Peter-Pascal Portz (1:4) und Andreas Frei (1:4) gaben ihre Spiele ab. Dazwischen gelang Sascha Goldammer ein 4:2-Erfolg und nach den Einzelbegegnungen stand es 4:4 unentschieden.

Diesmal konnte Mannschaftsführer Ralf Schehrer nicht auf seine Doppel bauen, die schon so oft in der Endphase für den Sieg gesorgt haben. Dominik Appel/Peter-Pascal Portz (1:4), Wolfgang Henn/Oliver Kwasny (1:4) und Andreas Frei/Sascha Goldammer (2:4) gaben die Punkte ab und damit war die Partie bereits nach dem letzten Doppel entschieden. Dominic Kiefaber/Marvin Baab sorgten mit einem spannenden 4:3-Erfolg lediglich für eine Ergebnisverschönerung.

Noch ist nichts entschieden

Die ersten vier Teams qualifizieren sich für die Endrunde im kommenden Frühjahr. Zwischen dem Tabellenführer und dem sechsten Platz sind nur zwei Zähler Unterschied, so dass die Kaiserslauterer Mannschaften weitere Siege brauchen.

Der Dart-Club Nostra Dart Mus spielte erstmals in seinem neuen Domizil in Hüthers Holzmühle in Thaleischweiler-Fröschen. „Kein schlechter Auftakt mit einem Unentschieden und einem Sieg“, fand Mannschaftsführer Andreas Altmaier.

Gegen den Eisenbahnersportverein Blaugold Bären Flörsheim war eigentlich ein Sieg eingeplant, letztlich war es ein 6:6-Unentschieden und ein Punkt. Paarweise ging es in die Einzel. Niko Springer (4:0) und Fabian Schmutzler (4:3) brachten Kaiserslautern in Front, und nach den Niederlagen von Rene Faath (3:4) und Stefan Arenth (2:4) war der Gleichstand hergestellt. Benjamin Freudenreich (4:0) und Marcel Zwally (4:1) brachten die Nostras wieder in Front, bevor Florian Cattarius (0:4) und Christian Wollny (0:4) die Punkte dem Gegner überließen. Somit stand es 4:4 unentschieden. Die Duos Fabian Schmutzler/Benjamin Freudenreich (4:0) und Niko Springer/René Faath (4:1) brachten die Mannschaft aus Kaiserslautern in Führung und nährten die Hoffnung, dass es zu einem doppelten Punktgewinn reichen würde. Dem war nicht so. Marcel Zwally/Stefan Arenth und Nic Müller/Christian Wollny gaben bei jeweils 2:4-Ergebnissen die Punkte ab.

Das Aufbäumen des Deutschen Meisters

Versöhnlicher wurde es beim 8:4-Erfolg über den Dart-Club Dartmoor Darmstadt, wobei die Deutlichkeit des Erfolges erst durch die Doppel erspielt wurde. Nach Erfolgen von René Faath (4:1), Marcel Zwally (4:1), Niko Springer (4:2), Fabian Schmutzler (4:0) und Benjamin Freudenreich (4:2) führte das Team mit 5:3. Somit war der Sieg in greifbarer Nähe. Zunächst sicherten Niko Springer/René Faath durch das heiß umkämpfte 4:3 das Unentschieden, bevor sich der Deutsche Meister des Jahres 2019 nochmals aufbäumte. Das bekamen dann Marcel Zwally/Christian Wollny (3:4) zu spüren. Aber die Schlussdoppel mit Stefan Arenth/Florian Cattarius (4:2) und Fabian Schmutzler/Benjamin Freudenreich (4:0) machten den Erfolg perfekt.