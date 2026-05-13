Das Caritas-Förderzentrum St. Lukas in Kaiserslautern hat einen neuen Leiter. Alexander Graf löst Sabine Henke-John ab, die sich in den Ruhestand verabschiedet.

Das Caritas-Förderzentrums St. Lukas in Kaiserslautern ist eine Einrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen. 48 Fachkräfte betreuen insgesamt rund 100 Hilfebedürftige. Das Zentrum bietet 37 stationäre Plätze. 20 Erkrankte besuchen das Angebot der Tagesstruktur und 40 Menschen erhalten aufsuchende Assistenzleistungen in ihrer eigenen Wohnung. „Im Jahr 2020 haben wir unser Angebot im Bereich Forensik ausgebaut. Da begleiten wir bis zu acht Personen, die unter einer Psychose straffällig geworden sind“, führte Sabine Henke-John aus. Diese Menschen kämen aus dem Maßregelvollzug großer forensischer Fachkliniken zu St. Lukas, wenn sie eine gute Prognose mitbringen und als ungefährlich gelten. „Die Betroffenen werden in der Regel fünf Jahre lang auf ihrem Weg zurück in die Freiheit begleitet“, sagte die scheidende Leiterin der Einrichtung.

Es gehe nicht darum, die St. Lukas anvertrauten Menschen zu verändern, erklärte Henke-John in ihrer Abschiedsrede. „Es geht darum, ihnen einen Raum zu geben, in dem sie sich begegnen, entfalten und teilhaben können. Und genau diese Räume haben wir gemeinsam geschaffen – Tag für Tag, oft unter Bedingungen, die nicht immer im Lehrbuch stehen.“

Vom Ergotherapeuten zum Einrichtungsleiter

Als Leiterin habe sie eine besondere Rolle innegehabt. Es sei hier nicht nur um das Begleiten gegangen, sondern auch um Planen, Gestalten, Entwickeln sowie vor allem um das Verantwortung-Übernehmen. „Natürlich auch um Rechnen. Ich hatte das große Glück, dies nie alleine tun zu müssen. Für mich bedeutete Führung immer, gemeinsam gute Wege zu finden, die Kompetenzen meiner Teams zu nutzen und mich auf meine Mitarbeitenden verlassen zu können“, führte sie weiter aus. „Alles, was diese Einrichtung heute ist, ist nicht das Werk einer einzelnen Person“. Es sei das Ergebnis der täglichen Arbeit des Teams. Diese Arbeit passiere nicht immer im Rampenlicht – aber ihre Wirkung sei groß. „Was diese Einrichtung trägt, sind die Menschen, die hier jeden Tag mit viel Engagement, Optimismus und großer Fachlichkeit wirken. Ich habe sie oft bewundert: Wie sie scheinbar mühelos alles unter einen Hut bekommen: Dokumentation, Krisen, Gespräche und manchmal wahrscheinlich auch mich.“

Alexander Graf, der neue Hausherr in St. Lukas, begann seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Ergotherapeuten und absolvierte anschließend ein berufsbegleitendes Bachelorstudium für Medizinalfachberufe. Nach Stationen als Ergotherapeut im klinischen und Rehabilitationsbereich mit Dozententätigkeit an den Prof.-König-und-Leiser-Schulen wechselte er 2016 ins Caritas-Förderzentrum Vinzenz von Paul in Pirmasens, ebenfalls eine Einrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Teilhabe als Ziel der Eingliederungshilfe

„Der Begriff Eingliederungshilfe war für mich damals zunächst nicht mehr als ein Fachbegriff unter vielen – ohne echte Verbindung, ohne persönliche Bedeutung. Doch das änderte sich sehr schnell. Ich durfte erfahren, was dieser Begriff für die Menschen wirklich bedeutet, die auf Unterstützung angewiesen sind“, erklärte Graf. Besonders in Erinnerung geblieben sei ihm eine junge Frau, „deren Lebensweg so herausfordernd und von Brüchen geprägt war, dass es beinahe wie ein Wunder erscheint, wo sie heute steht“, erzählte er. Mit Unterstützung durch verschiedene Hilfsangebote habe sie es geschafft, ihren Schulabschluss zu machen, einer festen Arbeit nachzugehen und heute in einer eigenen Wohnung sowie in einer stabilen Partnerschaft zu leben.

„Diese Entwicklung war kein Zufall oder gar Glück“, stellte Graf fest. „Sie war das Ergebnis von Vertrauen, Geduld und verlässlicher Begleitung durch engagierte Fachkräfte.“ Sie zeige, was möglich sei, wenn Menschen nicht auf ihre Einschränkungen reduziert, sondern ihre Potenziale gesehen und gefördert würden.

„Kein verzichtbarer Ausgabenposten“

Sein Verständnis von Eingliederungshilfe habe sich aufgrund dieser und weiteren Erfahrungen grundlegend verändert. Ihm sei bewusst geworden, dass diese Arbeit weit über Betreuung hinausgehe. „Es geht um Teilhabe; also nicht nur dabei zu sein, sondern wirklich dazugehören und das eigene Leben aktiv und selbstbestimmt mitgestalten zu können – und letztlich um die Würde jedes einzelnen Menschen“, erklärte der neue Leiter.

Gerade in der aktuellen Diskussion werde jedoch häufig vor allem auf die Kosten geschaut. Er halte es für wichtig, hier klar Stellung zu beziehen: „Eingliederungshilfe ist kein verzichtbarer Ausgabenposten, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Sozialstaates“, ergänzte er.