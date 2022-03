Am Gelterswoog tut sich etwas: Seit Wochen sind die neuen Pächter, Peter Wirrer und Boris Zeller, dort am renovieren und bauen. Es wird alles für die neue Saison vorbereitet, die im Mai starten soll. Allerdings fehlt’s, wie in den vergangenen Jahren mehrfach berichtet, an Wasser im Gelterswoog. Der trockene März hat seinen Teil dazu beigetragen, und die Stadt darf kein Trinkwasser zuleiten.

Damit die Kaiserslauterer an heißen Sommertagen nicht nur die Füße im Wasser kühlen können, sondern ganz abtauchen, rufen Wirrer und Zeller in Zusammenarbeit mit der RHEINPFALZ zu Wasserspenden für den See auf. „Ob mit dem Eimer oder einem Kanister, mit einem Fass oder einem Tanklaster, uns sind alle Wasserspenden willkommen“, sagt Zeller. Die Spenden könnten am Freitag, 1. April, zwischen 10 und 10.30 Uhr am Strandbad abgegeben werden.