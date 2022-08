Wasser ist in vielen Teilen der Erde bereits ein knappes Gut. Die Klimaveränderungen rücken allerdings auch bei uns immer deutlicher ins Bewusstsein, dass ein sparsamer Umgang mit Trinkwasser ratsam ist. 2020 verbrauchte jeder Bundesbürger durchschnittlich täglich 129 Liter Wasser, im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Kaiserslautern waren es 122 Liter. Seit 2014 (113 Liter) ist der Durchschnittsverbrauch wiedr gestiegen. Das Bewusstsein für das Wassersparen sei bei den Menschen nicht so präsent, sagen Michael Beine und Dororthea Schröder von den Stadtwerken. Auch die Pools, die während der Pandemie in vielen Gärten auftauchten, tragen etwas zum gestiegenen Verbrauch bei.

System kommt an seine Grenzen

Wassersparen hilft derweil auch Versorgern wie den Stadtwerken. „An extrem heißen Tagen kommen wir an die Systemgrenze“, sagt Michael Beine. 33.000 Liter werden in heißen Trockenzeiten pro Tag benötigt, hatte SWK-Vorstand Markus Vollmer zuletzt im Interview erläutert. Dann wird bei den SWK für Pumpen oder die Wasser-Aufbereitung viel Energie benötigt. 3,5 Millionen Kilowattstunden Strom verbrauchen die Werke im Jahr, um die Kaiserslauterer über ein 480 Kilometer langes Netz mit Trinkwasser zu versorgen. Immerhin 500.000 Kilowattstunden weniger als noch vor zehn Jahren, berichtet Beine von Investitionen in Energiesparmaßnahmen und effizientere Technik. Doch dieses Einsparpotenzial sei endlich. Wird weniger Wasser benötigt, lässt sich allerdings zusätzlich Energie sparen, weil nicht die gesamte Technik in Betrieb sein muss. „Das ist in diesen Zeiten ja auch nicht unerheblich“, sagt Dorothea Schröder mit Blick auf die Energiekrise.

Über 75 Prozent des täglichen Wasserbedarfs verbrauchen die Bürger übrigens beim Baden und Duschen (36 Prozent), für die Toilettenspülung (27 Prozent) und für das Waschen der Wäsche (zwölf Prozent).