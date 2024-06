Am Ortseingang von Bruchmühlbach aus Richtung Hauptstuhl kommend hat es am Donnerstagvormittag einen Wasserrohrbruch gegeben. Betroffen ist die Hauptwasserleitung, berichtet auf Anfrage Andreas Traumer vom Fachbereich Zentrale Dienste bei der Verbandsgemeindeverwaltung. In den Häusern in der Kaiserstraße 1 bis 21, 2 bis 34, in der Langwieder Straße sowie in der Bruchstraße wurde das Wasser abgestellt. „Das Wasserwerk arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Schadens, auch die Vertragsfirma ist informiert und die Feuerwehr unterstützt vor Ort. Bis die Leitung repariert ist, kann es aber noch etwas dauern“, bittet Traumer die betroffenen Anwohner um Geduld. Wie es zu dem Schaden gekommen ist, kann er nicht genau sagen. „Das kann immer wieder mal passieren.“ Bauarbeiten habe es vor Ort aber nicht gegeben. Wegen der Reparaturarbeiten kann es zur Sperrung der Kaiserstraße kommen. Die Verbandsgemeinde werde informieren, wenn der Schaden behoben ist.