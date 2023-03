Als Folge eines Wasserrohrbruchs auf dem Sonnenberg hatte sich in der Hussongstraße die Straßendecke gesetzt, wie die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG am Freitagmorgen mitteilten. Mit den Instandsetzungsarbeiten sei „unverzüglich“ begonnen worden. Die Buslinie 102 musste für die Dauer der Arbeiten jedoch umgeleitet werden: Der Linienverkehr bis zur Fachhochschule lief laut SWK unverändert, der Bus wendete an der Waschmühle. Die Haltestellen Schulzentrum Nord, Kaiserbergring und Caesarpark konnten nicht angefahren werden. Für die Endhaltestelle Sonnenberg wurde laut SWK ein Pendelbus zwischen Fachhochschule und Haltestelle eingesetzt. In Höhe der Fußgängerbrücke Morlauterer Straße wurde eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Stadtwerke gingen am Morgen davon aus, dass die Straßendecke in der Hussongstraße im Laufe des Freitags provisorisch wiederhergestellt werden kann. Laut SWK konnte die Linie 102 ab 16 Uhr wieder ohne Einschränkungen alle Haltestellen anfahren.