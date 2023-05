Ein besonderes Naturschauspiel hat sich die Tage am Gelterswoog und seinem Quellgebiet abgespielt. Nach dem vielen Regen im Winter und Frühjahr ist der Wasserpegel im See gestiegen und reicht fast bis in die Nähe des alten Ufers. Der Badesee ist so gut gefüllt wie schon lange nicht mehr.

Die Badesaison am „Hohenecker“ kann beginnen, das Strandbad hat bereits geöffnet. Aber auch talaufwärts gibt es Wasser in Hülle und Fülle. Der Kolbenwoog ist so voll, dass er sogar überläuft. Seine Quelle am Hang gibt Wasser.

Besonders faszinierend ist der Wald zwischen dem Gelterswoog und dem Kolbenwoog. Die Senke im Kolbental steht voll mit Wasser und hat den Wald unter Wasser gesetzt. Wer sich die beeindruckende Landschaft ansehen möchte, sollte aber unbedingt ein Antimückenspray mitbringen. Die Luft ist gesättigt mit abertausenden Plagegeistern.

Für die Natur und den Wasserhaushalt war der viele Regen der letzten Monate ein Segen. In den vergangenen Jahren war durch den Klimawandel mit seinen zu hohen Temperaturen und die langen Dürren der Gelterswoog oft viel zu leer, der Kolbenwoog war fast ausgetrocknet.