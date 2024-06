Die Öffnung der Waschmühle verschiebt sich immer weiter nach hinten. Nachdem ursprünglich der 18. Mai als erster Badetag vorgesehen war, zwischenzeitlich der kommende Samstag angepeilt wurde, soll das Bad laut Stadt nun erst Ende Juni öffnen.

Wie die Verwaltung bereits bei der ersten Verschiebung der Eröffnung im Mai mitgeteilt hatte, habe der Wasserdruck des Eselsbachs in diesem Jahr keine Schäden an den Beckenwänden verursacht. Stattdessen konnten notwendige Arbeiten wegen der anhaltend feuchten Witterung nicht erledigt werden. „Die Beton- und Fugensanierung sowie die Beschichtung können erst am heutigen Dienstag abgeschlossen werden“, hieß es von der Stadt. Für die Befüllung der Becken und die Inbetriebnahme werden laut Verwaltung noch drei Wochen benötigt. Bis zur Öffnung des Freibades können bereits gekaufte Saisonkarten für einen Besuch des Warmfreibads genutzt werden.