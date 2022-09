Lob und Tadel gab es für die Stadtverwaltung bei der Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Waschmühle.

Mit einer täglichen Öffnungszeit von zwölf Stunden (außer an Dienstagen) habe das Freibad nahezu eine Ausnahmestellung in der Region. Doch der Personalmangel beim Aufsichtspersonal ist auch bei dem Kultbad im Eselsbachtal zu spüren: Der Sprungturm sei an den meisten Tagen nicht länger als drei Stunden geöffnet. Der Freundeskreis hatte für 20.000 Euro ein neues Geländer finanziert. Die ebenfalls von dem Förderverein finanzierte WLAN-Technik ist nach einem Kurzschluss seit zwei Monaten nicht in Betrieb. Laut Horst Meisenheimer, Vorsitzender des Vereins mit 260 Mitgliedern, sei unklar, ob die Stadtverwaltung oder die K-Net GmbH, eine Tochter der Stadtwerke Kaiserslautern, die Reparatur übernehme. Meisenheimer, seit 2012 im Amt, ließ sich für weitere zwei Jahre wählen, will sich danach aber aus der ersten Reihe zurückziehen. Sein Stellvertreter ist wie bisher Tobias Lenk, Schatzmeisterin Meike Jung.