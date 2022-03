Autofahrer reiben sich seit einiger Zeit ungläubig die Augen, wenn sie auf der Morlauterer Straße in Höhe der Waschmühle unterwegs sind. Seit Mai 2021 ist die Fahrbahn dort halbseitig gesperrt. Aber es passiert nichts. Das wird sich auch so schnell nicht ändern.

Die Morlauterer Straße führt an der Stelle, direkt am Freibad Waschmühle, über eine Brücke. Darunter fließt der Eselsbach. Fußgänger und Autofahrer bekommen davon allerdings kaum etwas mit – erst jetzt durch eine halbseitige Sperrung. Die ist nach Angaben der Stadt notwendig geworden, weil die Brücke so stark beschädigt ist, dass sie nicht mehr voll belastet werden darf. Bei einer Brückenprüfung wurden im vergangenen Jahr Standsicherheit und Verkehrssicherheit als in Teilbereichen erheblich eingeschränkt eingestuft.

Sebastian Staab, Direktor des Referats Tiefbau der Stadt Kaiserslautern, erklärt auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass es in Kaiserslautern insgesamt 40 Bauwerke in städtischer Trägerschaft gibt. Neben Brücken fallen auch Fußgängerüberwege unter diesen Oberbegriff. Viele davon hätten schlechte Zustandsnoten. Staab weiß: „Da müssen wir ran.“ Und weiß auch, dass Arbeiten an Brücken – oder gar Neubauten – massive Auswirkungen auf den Verkehr in der Stadt haben können.

An der Waschmühle jedenfalls seien es gleich zwei Bauwerke unter der Erde, die komplett neu gebaut werden müssten. Staab: „Dabei gibt es viel zu beachten, vom Hochwasserschutz über Zuläufe bis hin zu einem Radweg.“ Das brauche seine Zeit, weshalb er „frühestens Ende 2022“ mit einem Baubeginn rechnet. Denn selbst nach abgeschlossener Planung dauere der Genehmigungsprozess noch seine Zeit. Für den Brückenneubau am Freibad Waschmühle sind derzeit rund 750.000 Euro eingeplant.