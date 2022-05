Während das Warmfreibad schon vor einer Woche geöffnet hat und so das perfekte Badewetter ausnutzt, müssen sich die Fans der Waschmühle noch bis voraussichtlich Anfang Juni gedulden. Arbeiten am Becken verzögern die Öffnung.

Das Problem ist wahrlich nicht neu: Bereits seit Beginn des Baus – die „Wesch“ wurde 1908 eröffnet – kämpft das große Schwimmerbecken immer wieder mit Undichtigkeit. Also muss auch in diesem Jahr mal wieder daran gearbeitet werden – und die Wasserratten müssen warten. Doch es gibt Hoffnung, das Problem endlich langfristig in den Griff zu bekommen, verkündete Dezernentin Anja Pfeiffer am Mittwoch im Sportausschuss.

Die Ursache liegt darin, dass das Becken in das ehemalige Bett des Eselsbaches hineingebaut wurde. „Das bewirkt, dass der Druck des Grundwassers, der von außen auf die Beckenwand wirkt, sehr groß ist“, präzisiert Pressesprecher Matthias Thomas. In dem Moment, in dem man das Wasser im Becken ablässt und damit eben der Druckausgleich verloren geht, wird die Wand schon beschädigt. Doch das Wasser muss vor Saisonbeginn abgelassen werden, um das Becken reinigen und streichen zu können. „Die Folge sind alljährliche Ausbesserungsarbeiten an den Seitenwänden, die in diesem Jahr besonders umfangreich ausfallen.“

„Der Unterboden wurde bereits vor einigen Jahren erneuert“, informierte Pfeiffer in der Sitzung. Doch im Gegensatz zu der Bodenplatte lassen sich die Beckenwände aufgrund des dahinter liegenden lockeren Sediments nicht ohne Weiteres austauschen, ergänzen die Experten.

Dauerhafte Lösung des Problems entwickelt

„Um nicht jedes Jahr erneut Ausbesserungen vornehmen zu müssen – was jedes Mal Geld kostet –, ist nun ein Geologe eingeschaltet“, berichtete die Dezernentin. Zusammen mit ihm hat die Stadtverwaltung nun eine Lösung für das Problem entwickelt. „Im Umfeld des Beckens sollen sechs jeweils acht Meter tiefe Röhren in den Boden getrieben werden, die wie ein Brunnen dienen können“, lautet der Plan. Durch eingelassene Pumpen soll dann während der Zeit der Beckeninstandsetzung der Grundwasserspiegel und damit der äußeren Druck auf die Beckenwand künstlich gesenkt und somit quasi ein Druckausgleich geschaffen werden.

„Die Brunnenröhren werden für die Badbesucher kaum erkennbar sein“, verspricht der Pressesprecher. „Sie haben voraussichtlich einen Durchmesser von lediglich 30 Zentimeter und können bodeneben und wasserdicht abgedeckt werden.“

Brunnen vor nächster Saison bohren

Das Ganze ist laut Verwaltung gerade in der Planungsphase. „Wenn alles gut geht, werden wir die Brunnen noch vor der nächsten Saison bohren können.“ Dass die Arbeiten bis dahin auch abgeschlossen sind, darauf pochte der Ausschuss, damit keine Badöffnungzeit verloren gehen. Bei Frost seien viele Arbeiten nicht möglich, schränkte Pfeiffer ein.

In dieser Saison ist das leider noch der Fall. „Die Abdichtung ist gemacht, jetzt muss das Material noch aushärten“, sagte Pfeiffer. Erst danach kann vor Ort mit den Endreinigungsarbeiten begonnen werden. Dann wird das Becken befüllt und die Technik in Betrieb genommen. „Dieser Prozess – Reinigung und Inbetriebnahme – dauert zusammen allein rund acht Tage“, macht die Verwaltung klar.