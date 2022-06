Am Samstag, 4. Juni, öffnet nun auch das Kaiserslauterer Traditionsbad, die Waschmühle, ihre Pforten, teilt die Stadtverwaltung mit. Während Freibadfans im Warmfreibad bereits seit 14. Mai ihre Bahnen ziehen können, wurde in der Waschmühle bislang noch am Becken gearbeitet. Immer wieder gibt es dort Probleme mit Undichtigkeiten, was in der 1908 eröffneten Wesch regelmäßig den Start in die Badesaison verzögert – ganz zum Leidwesen des Freundeskreises der Waschmühle. Dem Sprung ins kühle Nass – die Wassertemperatur zeigt laut Stadtverwaltung derzeit noch frische 17 Grad Celsius an – steht nun ab Samstag für die anstehende Badesaison aber nichts mehr im Wege. Der Badebetrieb läuft aktuell ohne coronabedingte Einschränkungen. Die Eintrittspreise bleiben gleich, so die Stadtverwaltung.