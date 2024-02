Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den Datenschutz mutig angehen und den „Rohstoff Daten“ besser nutzen: Dafür sprach sich der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing (FDP), am Freitag bei seinem Besuch am DFKI in Kaiserslautern aus. Dabei entdeckte er Anwendungsmöglichkeiten für Verkehrsfragen, außerdem könnte demnächst ein sehr bekannter Konzern an die Türen des DFKI klopfen.

„Die Deutsche Bahn?“ Volker Wissings Frage war sehr knapp gestellt. „Noch nicht“, antwortete Andreas Dengel, Direktor des DFKI-Standorts in Kaiserslautern.