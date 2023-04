Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum ersten Mal veranstaltet die Laufabteilung des TV Rodenbach in diesem Jahr einen Triathlon und einen 6-Stunden-Lauf. Am 23. August (Sonntag, 8 Uhr) startet am Waldfreibad Rodenbach der Kelten-Triathlon, bei dem geschwommen, geradelt und gelaufen wird. Eine Woche später (30. August, Sonntag, 9 Uhr) starten die Läufer zu einem 6-Stunden-Lauf.

„Der Triathlon hat seinen Namen bekommen, weil die Teilnehmer, wie auch beim 6-Stunden-Lauf, am Keltengrab vorbeikommen“, erzählt Organisator Pascal Correc. Der Triathlon startet im Waldfreibad