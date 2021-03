Warum ein Wechsel aus der Bezirksliga vom SV Schopp in die B-Klasse zum SC Siegelbach? „Ich beweise mir gerne selbst, was möglich ist“, sagt Stefan Lensch. Zur neuen Runde ist er der neue Trainer der jungen Mannschaft des SCS.

Beim Sportclub Siegelbach herrscht zurzeit – trotz Corona – Aufbruchstimmung. Seit Oktober gibt es einen neuen Vorstand und Ausschuss. Der Verein steht in den Startlöchern und hofft, dass es bald wieder weitergehen kann. Im Hintergrund läuft die Organisation auf Hochtouren. Ein passender Anlass zur Vorstellung eines neuen Trainers. Mit Stefan Lensch kommt viel Erfahrung zum SCS. Der 55-Jährige wurde beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet, spielte dann mit Clausen in der Oberliga, mit Hohenecken in der Verbandsliga. Es folgten zahlreiche Trainerstationen, unter anderem in Queidersbach, Alsenborn und Mackenbach: „Das waren schöne und erfolgreiche Zeiten“, sagt Lensch im Rückblick. 18 Jahre lang war er auch DFB-Stützpunkttrainer, arbeitete hierbei mit zahlreichen Talenten.

In der B-Klasse

Auch dabei hat er viel mitnehmen können, vor allem: „Laptop-Trainer sind nicht mein Ding. Siegelbach wird nicht mit einem ballfernen Zehner spielen“, scherzt er. Was reizt ihn an der Aufgabe, ausgerechnet in der B-Klasse zu starten? „Ich war immer bei Vereinen, in denen es gerade nicht lief, und konnte dann etwas bewirken“, erklärt er. Natürlich müsse die Euphorie etwas länger dauern als ein paar Monate.

Auf ihn wartet eine sehr junge Mannschaft, bis auf wenige sind die meisten gerade erst etwas älter als 20 Jahre. „Man muss die Jungen verstehen, und umgekehrt müssen die Jungen auch mich verstehen“, sagt Stefan Lensch. Gewisse Selbstverständlichkeiten „von früher“, dass „die Jungen die Tore nach dem Training vom Platz tragen“, hätten sich nun einmal mit der Zeit geändert. Man müsse anders herangehen. Wichtig seien die richtige Ansprache und das nötige Vertrauen in junge Spieler: „Dann kann mancher besser werden, als er selbst von sich denkt.“

„Richtig Bock“

Er habe „richtig Bock darauf“, betont Lensch. Siegelbach habe zudem ein super Sportgelände. Er selbst habe schon mit der AH dort gespielt, seine Tochter spielte bei den Frauen. „Nach einem sehr guten Gespräch mit dem Spielleiter Benny Wernersbach war dann schnell alles klar“, sagt er.