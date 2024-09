Lange war vom Kulturwerk Pfaff nichts mehr zu hören. Bis sich der Verein in diesem Sommer mit einer Veranstaltungsreihe zurückmeldete. Doch die Ideen reichen weit darüber hinaus. In dem neuen Quartier an der Königstraße würde der Verein gerne dauerhaft ein soziokulturelles Zentrum aufbauen. Die Initiatoren sehen die Stadt jetzt am Zug.

„Wir haben in den vergangenen Monaten vier Veranstaltungen auf dem Pfaff-Gelände organisiert, etwa 6000 Besucher sind dazu gekommen. Das