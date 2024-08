Die Epplergasse gehört zu den wenigen Sträßchen, denen man in Kaiserslautern die Bezeichnung „Gasse“ gelassen hat. Das Gässchen nahm früher einen anderen Verlauf als die heutige „neue“ Epplergasse.

Die Epplergasse war ursprünglich eine Verbindung zwischen der Steinstraße und der Matzenstraße, und sie verlief etwa auf der Südseite des Stockhausplatzes, dort, wo die Bau AG 1981 eine Wohnanlage errichtet hat. Das Foto der „alten“ Epplergasse wurde vom Referat Stadtentwicklung anlässlich einer Bestandsaufnahme 1972 vor der Sanierung von der Matzenstraße aus in Richtung Steinstraße aufgenommen.

Trotz behutsamen Vorgehens bei der Sanierung der Altstadt mussten in diesem Bereich Flächen saniert werden. Die neue Epplergasse verläuft jetzt parallel zur Matzenstraße. Unser aktuelles Foto wurde von der Ecke Scheidstraße-Epplergasse aufgenommen. Die „neue“ Epplergasse erhielt den alten Straßennamen 1979. Die ursprüngliche Gasse wurde 1859 nach dem Kaufmann und Stadtrat Jakob Eppler benannt.

Veränderungssperre: Gebäude verfielen

Der ältere abgebildete vernachlässigte Baubestand und die Straßenpflasterung auf dem Foto der Stadtentwicklung stammen aus dem 19. Jahrhundert. Der Stadtrat hatte bereits 1961 im Vertrauen auf das Bundesbaugesetz für Teile des späteren Sanierungsgebiets eine Veränderungssperre beschlossen. Der Flächennutzungsplan wies das Areal 1963 als Sanierungsgebiet aus. Obwohl mancher Hausbesitzer damals finanziell in der Lage gewesen wäre, private Sanierungsmaßnahmen und Modernisierungen durchzuführen, durfte er es nicht mehr. Die Gebäude verfielen mehr und mehr.

Die Sanierung vonseiten der Stadt begann dann erst Anfang der 1970er Jahre. Die Gebäude in dem gesamten Sanierungsgebiet „waren schon Ende der 1920er Jahre in einem erbärmlichen Zustand“, hält eine Notiz der Stadtentwicklung fest. In einem Begehungsbericht von Stadtbaumeister Hermann Hussong aus dem Jahr 1929 ist zu lesen, dass in einer Seitenstraße der Steinstraße ein Kind durch eine morsche Holztreppe gestürzt sei. Von „regennassen“ Stuben, von beschädigten Dächern und offenen Abortgruben berichtete Hussong.